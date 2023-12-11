Для того, чтобы расколоть украинское общество, российские спецслужбы придумали кампанию "Майдан-3". Однако военный обозреватель Роман Бочкала рассказал 24 Каналу, что России будет очень сложно достичь своей цели

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Как действует Россия

Президент Украины, а также Главное управление разведки сообщало, что российские спецслужбы проводят операцию Майдан-3. Она имеет целью посеять хаос в общество благодаря темам о военно-политическом руководстве Украины.

Я не верю в реализацию плана Майдан-3. Вспомним Медведчука и сколько лет он пытался изменить политический строй у Украины, сколько миллиардов долларов на это потратила Россия, но ничего у них не вышло. Сейчас это не точно удастся реализовать, потому что у них нет оснований,

– подчеркнул Роман Бочкала.

Конечно, у Кремля есть для этого желания и ресурсы. Однако нет едва ли не самого главного – той сети политических партий, общественных организаций или объединений, которые помогли бы в осуществлении этого плана.

"Россия в Украине, мягко говоря, сейчас "не в моде". Поэтому найти какую-то часть общество, которое бы это поддержало, абсолютно нереально. Действовать более гибридно, мол, "мы за мир", "только бы война завершилась" – могут. Такая аморфная масса, к сожалению, существует в любом государстве при любом военном конфликте", – заметил военный обозреватель.

Однако такая часть населения не является решающим голосом, потому что она неактивна. Поэтому даже если Россия будет апеллировать к ней, что сейчас, собственно, пытается делать, не сможет изменить устройство нашего государства, как того хочет.

На украинцев постоянно действует ИПСО

В то же время, нельзя отрицать активный прессинг России в информационном пространстве. Сейчас это ясно можно проследить.

Мы мониторим группы "информационных волонтеров", их телеграм-каналы. Они очень агрессивно настроены именно в сети. Я бы на это обратил внимание, потому что исследования показывают, что 63% украинцев черпают новости из телеграм-каналов,

– подчеркнул Бочкала.

Еще несколько лет назад в Украине преуспели российские информационные ресурсы – от соцсетей до СМИ. Сейчас этого нет, однако сейчас именно в телеграмме у россиян нет никаких ограничений и могут сильно влиять на каждого абонента.

"Информационные базы абонентов не столь защищены. Если задаться цель, можно найти все телефоны. Поэтому, к сожалению, украинцы постоянно под информационными атаками российской ИПСО", – заметил военный обозреватель.

Однако, опять же, большой вопрос, сможет ли Кремль достичь задуманной цели. Хотя то, что для этого сейчас пытаются делать все – факт.

Кампания "Майдан-3": что известно