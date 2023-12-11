Для того, щоб розколоти українське суспільство російські спецслужби вигадали кампанію "Майдан-3". Однак військовий оглядач Роман Бочкала розповів 24 Каналу, що Росії буде дуже складно досягнути своєї цілі.

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Як діє Росія

Президент України, а також Головне управління розвідки повідомляло, що російські спецслужби проводять операцію "Майдан-3". Вона має на меті посіяти хаос у суспільство завдяки темам про військово-політичного керівництва України.

Я не вірю в реалізацію плану "Майдан-3". Згадаймо Медведчука і скільки років він намагався змінити політичний лад в України, скільки мільярдів доларів на це витратила Росія, але нічого в них не вийшло. Зараз це не точно вдасться реалізувати, бо у них немає підґрунтя,

– наголосив Роман Бочкала.

Звісно, у Кремля є для цього бажання та відповідні ресурси. Однак немає чи не найголовнішого – тієї мережі політичних партій, громадських організацій чи об'єднань, які б допомогли у здійсненні цього плану.

"Росія в Україні, м'яко кажучи, зараз "не в моді". Тому знайти якусь частину суспільство, що це підтримала б, абсолютно нереально. Діяти більш гібридно, мовляв, "ми за мир", "аби лише війна завершилась" – можуть. Така аморфна маса, на жаль, існує у будь-якій державі за будь-якого військового конфлікту", – зауважив військовий оглядач.

Проте така частина населення не є вирішальним голосом, бо вона неактивна. Тому навіть якщо Росія апелюватиме до неї, що зараз, власне, намагається робити, не зможе змінити устрій нашої держави, як того хоче.

На українців постійно діє ІПСО

Водночас не можна заперечити активний пресинг Росії в інформаційному просторі. Зараз це чітко можна простежити.

Ми моніторимо групи "інформаційних волонтерів", їхні телеграм-канали. Вони дуже агресивно налаштовані саме в цій мережі. Я б на це звернув увагу, бо дослідження показують, що 63% українців черпають новини з телеграм-каналів,

– наголосив Бочкала.

Ще кілька років тому в Україні процвітали російські інформаційні ресурси – від соцмереж до ЗМІ. Зараз цього немає, однак зараз саме в телеграмі росіяни не мають жодних обмежень та можуть потужно впливати на кожного абонента.

"Інформаційні бази абонентів не є настільки захищеними. Якщо задатися ціль, можна знайти усі телефони. Тому, на жаль, українці постійно під інформаційними атаками російської ІПСО", – зауважив військовий оглядач.

Однак, знову ж, велике питання, чи Кремль таки зможе досягнути задуманої цілі. Хоч те, що для цього зараз намагаються робити усе – факт.

Кампанія "Майдан-3": що відомо