Днями стало відомо, що Росія готує так званий третій Майдан. Ці заходи мають розколоти українське суспільство зсередини, оскільки на фронті росіянам не вдається просунутися.

Дивіться також Росіяни можуть перегрупуватися через успішні дії ЗСУ на лівому березі, – ГУР

Про що розповів Юсов

Представник ГУР пояснює: росіяни "качають" не одну тему, а підходять досить комплексно.

Це паралельно посилення низки конфліктних подій всередині країни. Це посилення внутрішніх розбіжностей із використанням традиційних російських і пропагандистських наративів. Ми бачимо, що останнім часом російська пропаганда знову приділяє надзвичайно багато уваги, зокрема, внутрішньоукраїнським політичним подіям,

– говорить він.

Хто за цим стоїть

Зазвичай за реалізацію найбільш масштабних економічно-психологічних операцій проти України відповідає перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кірієнко.