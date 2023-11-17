На днях стало известно, что Россия готовит так называемый третий Майдан. Эти меры должны расколоть украинское общество изнутри, поскольку на фронте россиянам не удается продвинуться.

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О чем рассказал Юсов

Представитель ГУР объясняет: россияне "качают" не одну тему, а подходят достаточно комплексно.

Это параллельно усиление ряда конфликтных событий внутри страны. Это усиление внутренних разногласий с внедрением обычных российских и пропагандистских нарративов. Мы видим, что в последнее время российская пропаганда вновь уделяет очень много внимания, в частности, внутриукраинским политическим событиям,

– говорит он.

Это означает, что внутренние события в Украине важны для россиян и они не оставляют попыток хоть как-то повлиять на наше государство.

Кто за этим стоит

Обычно за реализацию наиболее масштабных экономическо-психологических операций против Украины отвечает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Впрочем, к пропагандистской "работе" возвращается и печально известный автор проекта "Новороссия" Владислав Сурков.

Что именно хотят сделать россияне

Оккупанты пытаются реализовать многочисленные ИПСО, причем адресуют их и украинской аудитории, и внешней. Информационно-психологические операции, ориентированные на внешнюю аудиторию, должны дискредитировать наше государство и ослабить проукраинскую коалицию в мире.

Какого эффекта от ИПСО, направленных на украинскую аудиторию, ждут россияне:

раскол общества;

деморализация к сопротивлению;

демотивация к сопротивлению российским захватчикам;

усиление и смещение акцентов на внутренние противоречия перед внешней агрессией.

Интересно, что российская пропаганда, спецслужбы Кремля и российский режим в целом стремились добиться этого еще до полномасштабного вторжения. Но это им не удалось, потому что мир сплотился против России, а главное – украинцы объединились в борьбе против захватчиков.

Что известно о "Майдане-3"

О том, что Россия хочет устроить в Украине "третий Майдан", сообщил Владимир Зеленский. Оккупанты хотели бы посеять хаос внутри Украины и в конце концов устранить президента. Эту информацию подтверждают разведка и партнеры.