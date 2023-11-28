Андрей Черняк – представитель ГУР МО – рассказал, что ложь о "Майдане-3" – стала самой дорогой с 2014 года. Хотя на дискредитацию Революции Достоинства оккупанты потратили десятки миллионов долларов.

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Общий бюджет операции достиг 1,5 миллиарда долларов, а для ее ведения в телеграмме ушло 250 миллионов долларов,

– говорится в сообщении.

Фейк о "Майдане-3": что известно

Владимир Зеленский в ноябре 2023 предупредил, что Россия готовится к масштабной дезинформационной кампании. Эти позорные планы врага подтвердила украинская разведка, а также украинские партнеры. Цель врага – попытаться совершить раскол в украинском обществе. Оккупанты хотят создать "хаос" внутри Украины и, наконец, устранить президента.

"Майдан для них – это переворот, поэтому операция ясна", – подчеркнул Зеленский.

Россия ведет активную информационную войну. Враг атакует Украину не только ракетами и дронами, но и фейками. В то же время российские оккупанты не смогут достичь никаких своих целей.