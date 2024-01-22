Президент Зеленский дал интервью британскому телеканалу Channel 4 News. Главу государства спросили, почему он "отложил" выборы.

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Обстоятельства и закон

Украинский лидер подчеркнул, что он не откладывал выборы. Их проведение невозможно автоматически. Во-первых, этому препятствует закон, запрещающий проводить выборы во время военного положения.

Во – вторых, даже если бы такого запрета не существовало, провести выборы, чтобы они были легитимными и признаны миром, в условиях войны очень трудно. Ведь значительная часть украинских граждан находится на оккупированных территориях, а другая – за границей. Для того чтобы организовать выборы за пределами Украины, нужна специальная инфраструктура. "Онлайн-формата выборов у нас, к сожалению, нет", – отметил президент.

Если бы я мог это сделать, я бы сделал это завтра. Чтобы провести выборы, мы должны изменить обстоятельства и закон,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства и раньше высказывался на тему выборов во время войны. Так, в начале декабря 2023 года он заявил, что их проведение было бы несправедливым. Президент сказал, что большинство украинцев считают голосование "опасным" и "неуместным" во время российской агрессии. Кроме того, Зеленский заметил, что не может представить, чтобы покинуть пост во время войны.

Есть ли потребность в мобилизации полмиллиона человек

Общаясь с британским журналистом, президент также прокомментировал вопросы дополнительной мобилизации Ранее он отмечал, что военные попросили его призвать в армию дополнительно 400 – 500 тысяч человек.

По мнению украинского лидера, причин для привлечения такого количества людей нет. Кроме того, у государства нет финансов для этого. В то же время Зеленский подчеркнул, что законопроект о мобилизации должен быть справедливым.