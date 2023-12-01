Об этом Президент Украины заявил в интервью Associated Press в четверг в Харькове. Также Зеленский поделился, что не представляет, не может представить, чтобы оставить должность.

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Война сделала невозможным проведение выборов

Президент в интервью заявил, что полномасштабная война сделала невозможным проведение выборов, которые согласно Конституции Украины должны были состояться в марте 2024 года. Хотя Зеленский заявил, что готов к их проведению, но большинство украинцев считают такое голосование "опасным и бессмысленным", поскольку идет кровопролитная война, которую развязала Россия.

Вместе с тем журналист AP поинтересовался, как долго Зеленский сам сможет справиться со сверхсложной задачей – быть президентом страны, находящейся в состоянии полномасштабной войны. Отвечая на этот вопрос, Зеленский подчеркнул, что не может представить, чтобы оставить должность.

Вы, честно говоря, не можете этого сделать… Это было бы очень несправедливо, неправильно и, безусловно, демотивировало бы,

– высказал свое мнение Зеленский.

Справка. Осенью 2023 года должны были состояться парламентские выборы, а в марте 2024 – президентские. Однако, согласно действующему законодательству и Конституции Украины, их запрещено проводить в условиях военного положения. В ноябре военное положение было продлено на 90 дней – до 14 февраля 2024 года.

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