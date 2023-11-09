Кроме того, он также подчеркнул и поддержку со стороны международных партнеров. Именно они, по словам Ермака, являются ключевым элементом для выполнения всех четырех пунктов.

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Ермак назвал 4 условия, которые необходимы для проведения выборов

Андрей Ермак отметил, что никаких разговоров, которые можно было бы воспринимать как подталкивание к выборам, он не слышал. В то же время, он руководствуется словами нашего президента, который сказал, что не держится за власть и готов провести выборы в любое время.

В то же время глава ОП подчеркнул, что у Зеленского есть четыре важных пункта, по которым выборы в нашей стране могут состояться во время войны.

Ермак назвал следующие пункты:

чтобы выборы были признаны миром как демократические;

чтобы каждый из украинских воюющих защитников смог проголосовать;

чтобы каждый, временно уехавший, смог высказать свое мнение.

Как это обеспечить сегодня, ответить не может никто,

– подчеркнул он.

Отдельным пунктом Ермак выделил также тот факт, что глава государства "не намерен использовать деньги страны, которых не хватает для оружия, для поддержки экономики, уплаты пенсий или социальной сферы – на выборы".

По словам Ермака, эти средства нужны Украине для победы. Однако он отметил, что если международные партнеры нашего государства готовы помочь решить все четыре вопроса, то власти в лице президента готовы провести выборы.

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