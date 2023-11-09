Кроме того, он также подчеркнул и поддержку со стороны международных партнеров. Именно они, по словам Ермака, являются ключевым элементом для выполнения всех четырех пунктов.
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Ермак назвал 4 условия, которые необходимы для проведения выборов
Андрей Ермак отметил, что никаких разговоров, которые можно было бы воспринимать как подталкивание к выборам, он не слышал. В то же время, он руководствуется словами нашего президента, который сказал, что не держится за власть и готов провести выборы в любое время.
В то же время глава ОП подчеркнул, что у Зеленского есть четыре важных пункта, по которым выборы в нашей стране могут состояться во время войны.
Ермак назвал следующие пункты:
- чтобы выборы были признаны миром как демократические;
- чтобы каждый из украинских воюющих защитников смог проголосовать;
- чтобы каждый, временно уехавший, смог высказать свое мнение.
Как это обеспечить сегодня, ответить не может никто,
– подчеркнул он.
Отдельным пунктом Ермак выделил также тот факт, что глава государства "не намерен использовать деньги страны, которых не хватает для оружия, для поддержки экономики, уплаты пенсий или социальной сферы – на выборы".
По словам Ермака, эти средства нужны Украине для победы. Однако он отметил, что если международные партнеры нашего государства готовы помочь решить все четыре вопроса, то власти в лице президента готовы провести выборы.
Зеленский высказался о выборах во время войны
- Владимир Зеленский 6 ноября в своем вечернем обращении отверг проведение выборов в 2024 году. В частности, он подчеркнул, что все ресурсы нужно направлять на усиление Украины.
- На заявления главы государства отреагировали в США. Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель приветствовал решение Зеленского, подчеркнув, что оно является демократическим и конституционным.
- В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что президент взвешивает все "за" и "против" о проведении выборов в 2024 году. Однако, по его словам, это беспрецедентный вызов, ведь выборы во время войны запрещены.