Крім того, він також наголосив і на підтримці з боку міжнародних партнерів. Саме вони, за словами Єрмака, є ключовим елементом у виконанні всіх чотирьох пунктів.
До теми На цьому спекулюватимуть: чому звучать заяви про можливість виборів під час війни
Єрмак назвав 4 умови, які треба для проведення виборів
Андрій Єрмак зауважив, що жодних розмов, які можна було б сприймати як підштовхування до виборів, він наразі не чув. Водночас він керується словами нашого президента, який сказав, що не тримається за владу і готовий провести вибори у будь-який час.
Водночас глава ОП наголосив, що у Зеленського є чотири важливі пункти, за якими вибори у нашій країні можуть відбутися під час війни.
Єрмак назвав такі пункти:
- щоб вибори були визнані світом як демократичні;
- щоб кожен з українських захисників, які зараз воюють, зміг проголосувати;
- щоб кожен, хто тимчасово виїхав, зміг висловити свою думку.
Як це забезпечити сьогодні, відповісти не може ніхто,
– підкреслив він.
Окремим пунктом Єрмак виділив також той факт, що глава держави "не збирається використовувати гроші країни, яких не вистачає для зброї, для підтримання економіки, сплати пенсій чи соціальної сфери – на вибори".
За словами Єрмака ці кошти потрібні Україні для перемоги. Однак він зауважив, що якщо міжнародні партнери нашої держави готові допомогти розв'язати всі чотири питання, то влада в особі президента готова провести вибори.
Зеленський висловився про вибори під час війни
- Володимир Зеленський 6 листопада у своєму вечірньому зверненні відкинув проведення виборів у 2024 році. Зокрема, він наголосив, що наразі всі ресурси треба спрямовувати на посилення України.
- На заяви глави держави відреагували у Сполучених Штатах. Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель привітав рішення Зеленського, наголосивши, що воно є демократичним та конституційним.
- Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що президент зважує всі "за" і "проти" стосовно проведення виборів у 2024 році. Однак, за його словами, це є безпрецедентним викликом, адже вибори під час війни заборонені.