Політолог Ігор Рейтерович розповів 24 Каналу, що згідно з Конституцією України, це стосується парламентських виборів, проте не нічого не зазначено щодо президентських, а також місцевих виборів.
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Немає жодної нагальної потреби у виборах
Проте залишається певний простір для маневрів щодо правового вирішення питання виборів. Адже під час воєнного стану вносити зміни в закони можна, однак не можна змінювати Конституцію.
На сьогодні в Україні немає жодної нагальної потреби проводити вибори навіть для посилення демократії в країні. Хоча від окремих західних партнерів звучать заяви щодо необхідності їх проведення навіть під час війни. Мовляв, для підтвердження легітимності влади.
"Проте в Україні з цим немає проблем. Тому що, якщо подивитися на рейтинги довіри влади, то згідно з ними, українські політичні інститути, починаючи від Президента і закінчуючи Верховною Радою, мають дуже високий рівень довіри. А тому легітимність Президента України є захмарною, і лідери багатьох європейських країн про таку можуть тільки мріяти", – зазначив політолог.
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Фальстарт передвиборчої кампанії
Водночас деякі персони почали вже передвиборчу кампанію в інформаційному просторі.
Їхні заяви про те, що вони будуть балотуватися, це своєрідний фальстарт. Бажання подивитися, на що вони можуть розраховувати і як на їхні заяви реагуватимуть громадяни. Напевно вони зроблять відповідні висновки, коли побачать реакцію українців, та припинять спекуляції,
– підкреслив Рейтерович.
Водночас ці персони запускають хвилю цих маніпуляцій в російських ЗМІ. А російська пропаганда використовує їхні заяви для того, щоб розповідати про те, що, мовляв, "Владімір Путін піде на вибори, а Володимир Зеленський – ні".
Але це повна дурня, вважає політолог, тому що всі чудово розуміють, як проводяться вибори в Росії. Однак спекулювати на цьому російські пропагандисти будуть. І через анонімні "помийки" вкидати ці наративи в український інформаційний простір.
"Але з цим потрібно працювати – пояснювати, доводити. І насамперед спиратися на громадську думку, яка в демократичній державі, а Україна саме така, є основою всієї публічної політики", – відзначив Ігор Рейтерович.
Вибори в Україні під час війни: головне
- Володимир Зеленський у своєму зверненні 6 листопада наголосив, що проведенні виборів в Україні зараз не на часі. За його словами, у воєнний час вкидати в суспільство тему виборів "абсолютно безвідповідально". Президент зазначив, що зараз в Україні є багато нагальних потреб, на які необхідно спрямувати кошти.
- Також заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що ЦВК не має даних щодо підготування до президентських виборів, які б мали відбутися у березні 2024 року. Як відомо, згідно з чинним законодавством України, у воєнний час будь-які вибори не проводяться.
- Дубовик зазначив, що відповідно до Конституції, Президент України виконуватиме свої повноваження до вступу на посаду новообраного очільника держави. За його словами, усі заяви щодо "закінчення чи переходу якихось повноважень" є лише політичними спекуляціями.
- Водночас в США прокоментували заяву Зеленського про те, що нині вибори в Україні "не на часі". Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель наголосив, що не проведення виборів відповідає Конституції України та законодавству. Проте США вважають, що потрібно дотримуватись "обережного та конституційного підходу до підтримки міцності демократії у воєнний час".