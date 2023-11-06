Звернення Зеленського 6 листопада 2023 року було присвячене тому, як посилити оборону та згуртувати суспільство. Президент зокрема висловився стосовно святкувань під час війни та виборів.

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Як Зеленський ставиться до гучних святкувань

Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни і тим більше тоді, коли армія, коли всі наші Сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками для України,

– сказав він.

Отже, в тилу мають підтримувати ЗСУ, а не розколювати країну скандали із гучними гулянками. Такі свята можуть вплинути на психологічний стан військовослужбовців і демотивувати їх – про це говорили самі воїни.

Бруківка почекає до перемоги

За словами Зеленського, слід спрямувати більше ресурсів на оборону. Таким чином він відреагував на давно назрілий запит суспільства і бійців. І це хороший сигнал, адже дасть більше коштів для ЗСУ на державному рівні.

"Ресурс держави, ресурс бюджету, ресурс нашої уваги та емоцій, ресурс наших зусиль – усе це потрібно для нашої перемоги. Усі ми бачимо, як люди вимагають направити бюджетні ресурси не на бруківку й ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба. Усі ресурси направляти на те, щоб Україна стала сильніше", – говорить президент.

Такою є відповідь Зеленського стосовно болючого для українського суспільства питання про "бруківку" та "барабани".

Вибори не на часі

Також лідер держави висловився щодо виборів в Україні під час війни. Як відомо, під час воєнного стану вибори проводити не можна.

"Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України", – наголосив він.

Зверніть увагу! Нещодавно Дмитро Кулеба говорив, що президент розглядає можливість проведення виборів. Такі його слова навели західні журналісти.

Зеленський сказав, що під час війни вкидати в суспільство тему виборів – легковажно та безвідповідально. В цьому питанні він однозначний і жорсткий: "Зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія".

Сили оборони також потребують змін

Верховний Головнокомандувач не оминув увагою і проблеми у власне Збройних силах.

"Усі ми чуємо, що треба змінити в самих Силах оборони: це стосується багатьох процедур, які не потрібні, це стосується багатьох складнощів, які є в наших воїнів. Переведення, тренування, забезпечення. Завдань багато. І всі відповідні структури повинні ними займатися – без того, щоб відволікати свою енергію та сили на щось інше", – каже він.