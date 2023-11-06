Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження щодо удару по бригаді. Наразі слідство з'ясовує всі деталі та встановлює винних у трагедії.

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Командира відсторонили

Володимир Зеленський у вечірньому звернення 6 листопада повідомив, що провів засідання Ставки. Головна тема – удар по 128 окремій гірсько-штурмової бригаді. Доповідали військові, міністр оборони, голова СБУ, головний інспектор Міноборони.

Розмова стосувалася того, що вже вдалося з'ясувати, а також чиї накази створили передумови до трагедії. Командира 128-ї бригади відсторонили на час розслідування.

Вся ситуація розбирається похвилинно. Буде встановлено, хто конкретно порушив правила безпеки людей у районі доступу аеророзвідки ворога,

– повідомив Зеленський.

Президент України наголосив, що жодного уникнення відповідальності не буде.

Що відомо про трагедію