Правоохранители уже открыли уголовное производство по удару по бригаде. Следствие выясняет все детали и устанавливает виновных в трагедии.

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Командир отстранен

Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 ноября сообщил, что провел заседание Ставки. Главная тема – удар по 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде. Докладывали военные, министр обороны, глава СБУ, главный инспектор Минобороны.

Разговор касался того, что уже удалось выяснить, а также чьи приказы создали предпосылки к трагедии. Командир 128-й бригады был отстранен на время расследования.

Вся ситуация разбирается поминутно. Будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага,

– сообщил Зеленский.

Важно! В Генштабе впоследствии подтвердили отстранение от исполнения обязанностей по должности командира по решению Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Материалы расследования по его завершении будут переданы правоохранительным органам.

Президент Украины подчеркнул, что никакого избегания ответственности не будет.

Что известно о трагедии