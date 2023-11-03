Час від часу питання щодо проведення виборів усе ж порушують. На них наполягають західні партнери, але в Україні це питання ще не вирішене. Поки що звучать різні думки стосовно доцільності виборів під час війни.

Дивіться також Не можу втекти під час війни: Зеленський відповів, чи буде балотуватися на другий термін

Яка позиція Зеленського щодо виборів

Ми не закриваємо цю сторінку. Президент України розглядає і зважує різні "за" і "проти",

– сказав Дмитро Кулеба.

Фактично це означає, що президент розглядає можливість проведення президентських виборів навесні наступного року. Слід зазначити, що каденція Зеленського добігає кінця у березні 2024-го.

Кулеба зауважив, що проведення виборів під час війни є безпрецедентним викликом. Під час воєнного стану проводити вибори заборонено.

Дивіться також Інфантильність або провокація: чи можливі вибори в Україні під час війни

Що в Україні говорять про вибори під час війни