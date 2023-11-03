Время от времени вопрос проведения выборов все же поднимают. На них настаивают западные партнеры, но в Украине этот вопрос еще не решен. Пока звучат разные мнения относительно целесообразности выборов во время войны.

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Какова позиция Зеленского относительно выборов

Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает разные "за" и "против",

– сказал Дмитрий Кулеба.

Фактически это означает, что президент рассматривает возможность проведения президентских выборов весной следующего года. Следует отметить, что каденция Зеленского подходит к концу в марте 2024-го.

Кулеба отметил, что проведение выборов во время войны является беспрецедентным вызовом. Во время военного положения проводить выборы запрещено.

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Что в Украине говорят о выборах во время войны