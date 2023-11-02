На уровне Офиса Президента Украины нет дискуссий относительно проведения президентских выборов. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

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"Эти дискуссии продолжаются на разных уровнях. В частности, на уровне политических партий, парламента. Это нормальные дискуссии. Это не значит, что завтра выборы точно будут или их точно не будет. Надо, чтобы общество умело об этом говорить", – сказал чиновник.

Консенсуса в обществе нет

Михаил Подоляк отметил, что сегодня в Офисе Президента Украины не обсуждается вопрос выборов. Кроме того, в обществе нет консенсуса о возможности проведения президентских выборов.

Сегодня этого консенсуса нет. Общество откровенно говорит, что пока не видит возможности провести эти выборы так, чтобы они были абсолютно объективными с точки зрения "эти баллотируются, проводят агитацию, имеют возможность быть избранными или избирать" и так далее,

– сказал он.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что этот вопрос нуждается в общественном обсуждении с помощью различных технологических действий. В частности, масштабных социологических опросов.

Подоляк о возможности президентских выборов: смотрите видео

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