Зеленский подчеркнул, что он не играет со своим обществом, которое очень сильно уважает. Украинский лидер напомнил: по закону Украина не имеет права проводить выборы.

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Президент отметил, что готов к изменению законодательства. Украинский лидер не хочет, чтобы партнеры или представители разных партий упрекали, что он боится потерять власть. Зеленский добавил: он этого не боится. Кроме того, у него большая поддержка общества.

Зеленский подчеркнул: люди знают, что он пришел в политику не из политики.

Я не могу потерять только крепость своей страны. Потому я не дам просто так ломать государство. И тревожить наше население. Поэтому я в этой теме поставил точку,

– заявил президент.

Какие аспекты – "против" выборов

Зеленский подчеркнул: выборы должны проходить на нашей территории. Военные должны иметь возможность проголосовать. В частности, речь идет о тех героях, которые находятся на первой линии. Кроме того, нужны наблюдатели со всего мира.

Президент добавил, что выборы должны быть прозрачными и демократическими. На них должны присутствовать западные наблюдатели, как это было во время выборов, когда Зеленский стал президентом. Тогда все сказали, что выборы были абсолютно чистыми.

Также Украина не должна потерять голоса украинцев, которые сейчас находятся за границей. Эти люди вправе отдать свой голос.

Еще одним вопросом есть безопасность. Выборы необходимо провести так, чтобы не было рисков бомбардировки. Однако они будут.

Четвертый аспект – деньги на выборы. Зеленский подчеркнул, что есть приоритет, на какие нужды их тратить.