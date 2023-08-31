Зеленський наголосив, що він не грається зі своїм суспільством, яке дуже сильно поважає. Український лідер нагадав: по закону Україна не має права наразі проводити вибори.

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Президент зауважив, що готовий до змін законодавства. Український лідер не хоче, аби партнери чи представники різних партій закидали, що він боїться втратити владу. Зеленський додав: він не боїться цього. Окрім того, він має велику підтримку суспільства.

Зеленський наголосив: люди знають, що він прийшов у політику не з політики.

Я не можу втратити тільки міцність своєї країни. Тому я не дам просто так ламати державу. І хвилювати наше населення. Тому я у цій темі поставив крапку,

– заявив президент.

Які аспекти – "проти" виборів

Зеленський наголосив: вибори мають відбуватися на нашій території. Військові мають мати можливість проголосувати. Зокрема, мовиться про тих героїв, які перебувають на першій лінії. Окрім того, потрібні спостерігачі з усього світу.

Президент додав, що вибори мають бути прозорі та демократичні. На них мають бути присутні західні спостерігач, як це було під час виборів, коли Зеленський став президентом. Тоді всі сказали, що ці вибори були абсолютно чистими.

Також Україна не має втратити голоси українців, які наразі перебувають за кордоном. Ці люди мають право віддати свій голос.

Ще одним питанням є безпека. Вибори необхідно провести так, щоб не було ризиків бомбардування. Однак вони будуть.

Четвертий аспект – гроші на вибори. Зеленський наголосив, що є пріоритет, на які потреби їх витрачати.