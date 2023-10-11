Президентские выборы в Украине должны пройти весной 2024 года. Военное положение запрещает проводить переизбрание, однако Зеленский допускал возможность изменений в законодательстве.
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Президентство Зеленского
Владимир Зеленский 10 октября в ходе своего официального визита в Румынию дал интервью местному телеканалу. Во время разговора он еще раз ответил на вопрос о своем будущем баллотировании на второй срок. Зеленский подчеркнул, что это зависит только от того, будет ли война во время предстоящих президентских выборов.
Если бы война продолжалась – да, если бы война закончилась – нет. Я не могу убежать во время войны,
– ответил Зеленский.
Следует отметить, что в интервью португальскому журналисту около полутора месяцев назад президент на этот же вопрос ответил схожим образом. Зеленский заявлял, что если выборы будут проходить во время войны, то он никогда в своей жизни не бросит свое государство.
Дебаты вокруг выборов в 2024 году
- Мероприятие хотело бы проведение выборов в Украине даже, несмотря на военное положение. Владимир Зеленский ответил, что не против этого, но он назвал несколько условий. Он считает, что партнеры должны оказать финансовую поддержку, а международные наблюдатели должны быть в окопах.
- Руководитель партии "Слуга народа" Елена Шуляк убеждена, что дискуссия вокруг проведения голосования пока неуместна. Она отметила несколько проблем – критерии безопасности не решены, многие украинцы воюют или за рубежом, а также избирательная инфраструктура в Украине уничтожена
- Нардеп Ярослав Железняк заметил интересную деталь – на нужды центральной избирательной комиссии в проекте бюджета заложено сравнительно немного средств. В 2019 году сумма была больше, что может свидетельствовать о том, что выборов в 2024 году не будет.