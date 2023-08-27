Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в нашем государстве законодательством запрещено проведение выборов во время войны. Однако Верховная Рада может внести законодательные изменения, если США и Европа согласятся выполнить несколько условий.

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Что этому предшествовало

Сенатор-республиканец Линдси Грэм недавно выступил за проведение выборов в Украине. По мнению американского политика, избирательные процессы должны состояться, несмотря на военное положение и войну.

Украинский президент заявил, что встречался с этим сенатором и разговаривал с ним. Зеленский назвал выборы одним из элементов, которые могут расколоть поддержку Украины со стороны США.

Были голоса в Республиканской партии, а затем американская пресса поддержала, что США даже во время войны проводили выборы. Логика состоит в том, что если защищаешь демократию, то во время войны ты об этой защите думаешь, а выборы – один из элементов защиты. Но, согласно законодательству (люди ведь не просто так это сделали), запрещены выборы. Провести их сложно,

– объяснил глава государства.

Обратите внимание! Парламентские выборы запланированы на 29 октября 2023 года, а президентские - на конец марта 2024-го. Однако наше законодательство запрещает проведение избирательных процессов во время войны.

Какие условия назвал Зеленский

Украинский лидер сказал, что он дал простой и быстрый ответ Линдси Грэмму, которым тот был очень доволен. Глава государства сообщил, что украинские парламентарии могли бы внести быстрые изменения в законодательство и избирательный кодекс, чтобы сделать выборы возможными, если американские и европейские партнеры выполнят несколько условий. По его словам, американский сенатор назвал эти замечания очень адекватными и справедливыми.

Как объяснил Зеленский, Украине нужна финансовая поддержка, потому что государство не может сейчас взять из бюджета деньги или оформить кредит на проведение выборов. По словам президента, в мирное время организация избирательных процессов обошлась бы в 5 миллиардов.

И самое главное – давайте тогда рисковать вместе. Как? Наблюдатели должны быть в окопах. Я ему (сенатору – 24 Канал) сказал: на передовую мы с вами должны отправить наблюдателей, чтобы у нас были выборы для себя и для всего мира легитимными. И это совершенно справедливо,

– отметил президент.

Также Европе придется создать для 7 миллионов украинских беженцев возможность проголосовать. Ведь из-за войны у Украины нет таких инфраструктурных возможностей, а лишать этих граждан права голоса нельзя. Зеленский добавил, что никто пока ему не показал, как можно организовать выборы для наших защитников, находящихся на передовой.

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