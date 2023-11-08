Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель на брифінгу 7 листопада заявив, що вони підтримують демократію в нашій країні. Варто зауважити, що Зеленський говорив, що наразі не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, пише 24 Канал.

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Що сказали в США про вибори в Україні

Важливо пам'ятати, що Україна перебуває в такому становищі, тому що Росія продовжує вести свою повномасштабну незаконну війну проти України. Український народ бореться за виживання,

– заявив американський посадовець.

Він пояснив, що у контексті виборів важливо пам'ятати, що:

20% української території перебувають в окупації;

декілька мільйонів українців залишили країну, вони стали вимушеними біженцями;

Росія щодня атакує нашу цивільну інфраструктуру.

Заступник речника Державного департаменту США пояснив, що відмова від виборів відповідає Конституції України та законодавству. Водночас вони підтримують "обережний та конституційний підхід до підтримки міцності демократії у воєнний час".

Вибори в Україні: останні заяви