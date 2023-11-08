Заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель на брифінгу 7 листопада заявив, що вони підтримують демократію в нашій країні. Варто зауважити, що Зеленський говорив, що наразі не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, пише 24 Канал.
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Що сказали в США про вибори в Україні
Важливо пам'ятати, що Україна перебуває в такому становищі, тому що Росія продовжує вести свою повномасштабну незаконну війну проти України. Український народ бореться за виживання,
– заявив американський посадовець.
Він пояснив, що у контексті виборів важливо пам'ятати, що:
- 20% української території перебувають в окупації;
- декілька мільйонів українців залишили країну, вони стали вимушеними біженцями;
- Росія щодня атакує нашу цивільну інфраструктуру.
Заступник речника Державного департаменту США пояснив, що відмова від виборів відповідає Конституції України та законодавству. Водночас вони підтримують "обережний та конституційний підхід до підтримки міцності демократії у воєнний час".
Вибори в Україні: останні заяви
- Володимир Зеленський, коментуючи питання виборів у США, заявив, що у воєнний час абсолютно безвідповідально та легковажно вкидати в суспільство тематику виборів. Адже є багато інших викликів.
- У Центральній виборчій комісії написали, що повноваження Володимира Зеленського продовжаться у 2024 році. Це відбудеться, попри те, що в Україні не планують проводити вибори президента України.
- До речі, вибори президента України мали б відбутись у 2024 році. Проте Конституція забороняє їх проводити під час воєнного стану.
- Влітку 2023 року сенатор США від республіканської партії Ліндсі Грем запевняв, що вибори мають відбутись навіть під час війни. Тоді у Зеленського сказали, що Європа та США мають забезпечити чесність виборів, направивши до нас своїх спостерігачів й на лінію фронту. Також потрібно змінити закон та надати гроші на проведення виборів.