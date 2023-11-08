Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге 7 ноября заявил, что они поддерживают демократию в нашей стране. Следует заметить, что Зеленский говорил, что пока не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, пишет 24 Канал.
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Что сказали в США о выборах в Украине
Важно помнить, что Украина находится в таком положении, потому что Россия продолжает вести свою полномасштабную незаконную войну против Украины. Украинский народ борется за выживание,
– заявил американский чиновник.
Он пояснил, что в контексте выборов важно помнить, что:
- 20% украинской территории находятся в оккупации;
- несколько миллионов украинцев покинули страну, они стали вынужденными беженцами;
- Россия каждый день атакует нашу гражданскую инфраструктуру.
Заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США пояснил, что отказ от выборов соответствует Конституции Украины и законодательству. В то же время, они поддерживают "осторожный и конституционный подход к поддержанию прочности демократии в военное время".
Выборы в Украине: последние заявления
- Владимир Зеленский, комментируя вопросы выборов в США, заявил, что в военное время совершенно безответственно и легкомысленно вбрасывать в общество тему выборов. Есть ведь много других вызовов.
- В Центральной избирательной комиссии написали, что полномочия Владимира Зеленского продлятся в 2024 году. Это произойдет несмотря на то, что в Украине не планируют проводить выборы президента Украины.
- Кстати, выборы президента Украины должны были состояться в 2024 году. Однако Конституция запрещает их проводить во время военного положения.
- Летом 2023 года сенатор США от республиканской партии Линдси Грэм уверял, что выборы должны состояться даже во время войны. Тогда в Зеленского сказали, что Европа и США должны обеспечить честность выборов, направив к нам своих наблюдателей и на линию фронта. Также нужно изменить закон и предоставить деньги на проведение выборов.