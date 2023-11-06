В обращении Президент подчеркнул, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу. По его словам, выборы сейчас не ко времени.
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Выборы пока неуместны
В своем вечернем обращении 6 ноября Владимир Зеленский отреагировал на новые сообщения о вероятности проведения выборов в следующем году. Он подчеркнул, что все ресурсы направлять на то, чтобы Украина стала сильнее.
И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно – как-то так... легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов,
– подчеркнул Зеленский.
Президент ожидает от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов на задачи, которые объективно перед нашим государством. Зеленский подчеркнул, что должны прекратиться волны с любыми раскалывающими политически вещами.
Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени,
– сообщил он.
Президент Украины убежден, что в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы. Все еще для того, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины.
Дискуссия вокруг выборов
Глава МИД Украины недавно заявил, что "эту страницу пока не закрывают" в ответ на вопрос о выборах. По его словам, президент Украины рассматривает и взвешивает разные "за" и "против"
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал "5 ключевых проблем" для проведения выборов в 2024 году. Среди проблемных вопросов он назвал право военнослужащих и беженцев на голосование, как проводить выборы на временно оккупированных территориях, откуда брать деньги и обеспечить свободный доступ к медиа.
В ответ на вопросы, будет Зеленский баллотироваться, президент заявил, что это зависит только от того, будет ли война во время предстоящих президентских выборов. Если бы война продолжалась – да, если бы война закончилась – нет. Он добавил, что не может убежать во время войны.