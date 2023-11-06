В обращении Президент подчеркнул, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу. По его словам, выборы сейчас не ко времени.

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Выборы пока неуместны

В своем вечернем обращении 6 ноября Владимир Зеленский отреагировал на новые сообщения о вероятности проведения выборов в следующем году. Он подчеркнул, что все ресурсы направлять на то, чтобы Украина стала сильнее.

И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно – как-то так... легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов,

– подчеркнул Зеленский.

Президент ожидает от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов на задачи, которые объективно перед нашим государством. Зеленский подчеркнул, что должны прекратиться волны с любыми раскалывающими политически вещами.

Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени,

– сообщил он.

Президент Украины убежден, что в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы. Все еще для того, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины.

Дискуссия вокруг выборов