У Сполучених Штатах зараз активно готуються до майбутніх виборів, тож не дивно, що можуть лунати провокативні заяви щодо України. Зокрема й про проведення виборів. Суспільний і політичний діяч зі США Юрій Рашкін розповів 24 Каналу детальніше про мотиви подібних заяв.

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"Зараз, коли Україна не може проводити вибори, розмови про це є звичайною дурістю, яка вигідна невідомо кому. Такі розмови викликають питання – на що ви сподіваєтесь, сенатор Ліндсі, що Зеленського не виберуть чи виберуть?", – зазначив Юрій Рашкін.

Сенатор Ліндсі Грем міг би пояснити таку заяву даниною демократії, то йому варто було б поважати закони та порядок. Адже, за законом, воєнний стан продовжують на 90 днів, і вибори у цей час неможливі.

У чому причина таких заяв

Зауважимо, що Володимир Зеленський, за даними ЗМІ, поїде до США на щорічну зустріч світових лідерів в ООН у Нью-Йорку та засіданні Ради безпеки ООН щодо України у середині вересня. Не виключено, що це буде риторика, яка його зустріне з Республіканської сторони, мовляв, ми вам так раді і вже не дочекаємось нових виборів в Україні.

Я б з цього приводу особливо не нервував. Ліндсі Грем заявляє різні речі, залежно від того, куди дує вітер. Схоже, це просто говорить про ситуацію на сьогодні. Але це не означає, що українцям треба вишикуватись і йти голосувати, бо сенатор з Південної Кароліни так сказав,

– наголосив Рашкін.

Такі заяви сенатора можуть вказувати на його небажання підтримувати Україну чи інших політиків, які не підтримують Україну. А у такий спосіб він просто хоче виправдати це, нібито Україна не віддана ідеалам демократії.

Водночас назагал в Адміністрації Байдена немає стійкого та однозначного переконання, що в Україні потрібно проводити вибори у час війни.

"Це промацування політичного підґрунтя політиків з опозиційної партії. У нього (Ліндсі Грема – 24 Канал) і влади немає, тобто він просто намагається знайти вплив. А що Байден у якийсь спосіб тиснутиме на Україну, щоб там проводили зараз вибори, я й уявити цього не можу", – підсумував Рашкін.

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