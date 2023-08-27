Про проблеми, що постають перед майбутніх виборів розповіла керівниця партії Олена Шуляк – передає 24 Канал. Вона впевнена, що дискусія про проведення виборів недоречна.

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Чому вибори наразі неможливі: пояснення Шуляк

На думку Олени Шуляк, перша і головна проблема, що унеможливлює проведення виборів – це війна. На території України йдуть бойові дії, що безумовно несе за собою ризики.

Які можуть бути вибори, коли безпекові критерії не вирішені на частині територій Харківської, Донецької, Херсонської областей, де постійно щось відбувається,

– переконує Шуляк.

Окрім цього, вона переконує, що вибори до Верховної Ради неможливі без тих людей, наприклад, які воюють. Також вона нагадує, що декілька мільйонів українців досі знаходиться за кордоном – вони не зможуть голосувати. Виборча інфраструктура в Україні знищена – її потрібно відновлювати. Реєстр виборців наразі не актуалізований.

Шуляк переконана, що про всі ці проблеми потрібно говорити – однак дискусія про проведення виборів наразі є зневагою. Якби не було бойових дії, то вже відбувалася підготовка до осінніх виборів. Проте наразі вся концентрація йде на перемогу.

Чи будуть вибори? Будуть. Коли? Після перемоги. Чи будуть зміни до законодавства? Будуть. Ми навіть обговорюємо, що це можна буде називати законом про перші післявоєнні вибори,

– переконала Шуляк.

Вона додала, що якісь речі необхідно буде змінити для проведення максимально демократичних виборів. Однак це буде після закінчення бойових дій.

Псевдовибори на окупованих територіях