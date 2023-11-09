Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что согласно Конституции Украины, это касается парламентских выборов, однако ничего не указано в отношении президентских, а также местных выборов.
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Нет никакой необходимости в выборах
Однако остается определенное пространство для маневров по правовому решению вопроса выборов. Ведь во время военного положения вносить изменения в законы можно, но нельзя изменять Конституцию.
На сегодня в Украине нет никакой необходимости проводить выборы даже для усиления демократии в стране. Хотя от отдельных западных партнеров звучат заявления о необходимости их проведения даже во время войны. Мол, для подтверждения легитимности власти.
"Однако в Украине с этим нет проблем. Потому что, если посмотреть на рейтинги доверия власти, то согласно им, украинские политические институты, начиная от Президента и заканчивая Верховной Радой, имеют очень высокий уровень доверия. А потому легитимность Президента Украины заоблачная, и лидеры многих европейских стран о такой могут только мечтать", – отметил политолог.
Политолог рассказал, нужны ли выборы в Украине во время войны: смотрите видео
Фальстарт предвыборной кампании
В то же время некоторые персоны уже начали предвыборную кампанию в информационном пространстве.
Их заявления о том, что они будут баллотироваться – это своеобразный фальстарт. Желание посмотреть, на что они могут рассчитывать и как на их заявления будут реагировать граждане. Наверное, они сделают соответствующие выводы, когда увидят реакцию украинцев, и прекратят спекуляции,
– подчеркнул Рейтерович.
В то же время, эти персоны запускают волну этих манипуляций в российских СМИ. А российская пропаганда использует их заявления, чтобы рассказывать о том, что, мол, "Владимир Путин пойдет на выборы, а Владимир Зеленский – нет".
Но это полная ерунда, считает политолог, потому что все прекрасно понимают, как проводятся выборы в России. Однако спекулировать на этом российские пропагандисты будут. И через анонимные "помойки" вбрасывать эти нарративы в украинское информационное пространство.
"Но с этим нужно работать – объяснять, доказывать. И прежде всего опираться на общественное мнение, которое в демократическом государстве, а Украина именно таковое и есть, является основой всей публичной политики", – отметил Игорь Рейтерович.
Выборы в Украине во время войны: главное
- Владимир Зеленский в своем обращении 6 ноября отметил, что проведении выборов в Украине сейчас не ко времени. По его словам, в военное время вбрасывать в общество тему выборов "совершенно безответственно". Президент отметил, что сейчас в Украине много насущных потребностей, на которые необходимо направить средства.
- Также заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик заявил, что у ЦИК нет данных относительно подготовки к президентским выборам, которые должны были состояться в марте 2024 года. Как известно, согласно действующему законодательству Украины, в военное время какие-либо выборы не проводятся.
- Дубовик отметил, что согласно Конституции, Президент Украины будет выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного главы государства. По его словам, все заявления относительно "окончания или перехода каких-либо полномочий" являются лишь политическими спекуляциями.
- В то же время в США прокомментировали заявление Зеленского о том, что сейчас выборы в Украине "не ко времени". Заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Ведант Патель подчеркнул, что не проведение выборов соответствует Конституции Украины и законодательству. Однако США считают, что нужно соблюдать "осторожный и конституционный подход к поддержанию прочности демократии в военное время".