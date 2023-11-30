В то же время, такое решение не поддержала одна группа, в составе которой 17 народных избранников. Это группа "Восстановление Украины".

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Теперь выборы будут после окончания войны

Договоренности об отсрочке выборов до окончания войны парламентарии достигли во время встречи в рамках "Диалогов Жана Моне" за мир и демократию, прошедшие в Закарпатье 10 – 12 ноября.

Руководство Верховной Рады, председатели и представители депутатских фракций и групп 9-го созыва пришли к консенсусу, что национальные выборы, как парламентские, так и президентские, состоятся только после окончания войны и окончания военного положения, предусматривающего достаточное время для подготовки (по крайней мере, 6 месяцев после окончание военного положения). Эти выводы были опубликованы после происшествия.

Среди подписавших документ: Давид Арахамия от фракции "Слуга народа", Юлия Тимошенко от "Батькивщины", Ирина Геращенко как сопредседатель фракции "Евросолидарность", Александра Устинова от "Голоса" и представители разных других парламентских групп.



Нардепы подписали заключение о проведении выборов после войны / Скриншот 24 Канала

В документе отмечается важность проведения выборов в соответствии с действующим Избирательным кодексом. Он также подчеркивает необходимость сохранения избирательных систем национальных и местных выборов в качестве основ для предстоящих выборов.

В частности, в документе идет речь о восстановлении некоторых положений, обеспечивающих конкурентоспособность кандидатов в едином партийном списке. В качестве примера предлагается отменить лимит в 2 556 избирательных квот, который сейчас необходим для продвижения кандидата в избирательном списке.

Парламентарии приняли меморандум о проведении выборов после войны / Документ Верховной Рады Украины

Депутаты выразили свое твердое убеждение, что будущие национальные выборы будут играть ключевую роль в формировании демократического будущего Украины. Они отметили необходимость проведения этих выборов по международным стандартам.

Кроме того, участники Диалога признали необходимость разработки специализированного закона, который эффективно регулировал бы уникальные обстоятельства первых послевоенных выборов.

В тексте говорится, что парламентарии обязались воздерживаться от любых действий, которые могут запятнать репутацию парламента, как внутри страны, так и на международной арене.

К тому же, документ признает сложные вызовы, с которыми сталкивается Украина из-за российской агрессии, а также ее стремления присоединиться к Европейскому Союзу. В свете этих обстоятельств депутаты достигли консенсуса относительно сотрудничества над парламентскими реформами и ускорения важных процессов принятия решений для лучшей жизни нации.

Справка! Встреча в формате "Диалогов Жана Моне" состоялась в девятый с октября 2016 года и в третий раз за период работы Верховной Рады Украины девятого созыва. Цель собрания – внести вклад в развитие политического диалога и консенсуса между политическими партиями.