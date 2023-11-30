Водночас таке рішення не підтримала одна група, у складі якої 17 народних обранців. Це група "Відновлення України".

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Тепер вибори будуть після закінчення війни

Домовленості про відтермінування виборів до закінчення війни парламентарі досягли під час зустрічі у межах "Діалогів Жана Моне" за мир і демократію, які пройшли на Закарпатті 10 – 12 листопада.

Керівництво Верховної Ради, голови та представники депутатських фракцій і груп 9-го скликання дійшли консенсусу, що національні вибори, як парламентські, так і президентські, відбудуться лише після закінчення війни та закінчення воєнного стану, що передбачає достатній час для підготовки (принаймні 6 місяців після закінчення воєнного стану). Ці висновки були оприлюднені після події.

Серед тих, хто підписав документ: Давид Арахамія від фракції "Слуга народу", Юлія Тимошенко від "Батьківщини", Ірина Геращенко як співголова фракції "Євросолідарність", Олександра Устінова від "Голосу" та представники різних інших парламентських груп.



Нардепи підписали висновок про проведення виборів після війни / Скриншот 24 Каналу

У документі наголошується на важливості проведення виборів відповідно до чинного Виборчого кодексу. Він також підкреслює необхідність збереження виборчих систем національних і місцевих виборів як основи для майбутніх виборів.

Зокрема, в документі йдеться про відновлення деяких положень, які забезпечують конкурентоспроможність кандидатів в єдиному партійному списку. Як приклад, пропонується скасувати ліміт у 2 556 виборчих квот, який зараз необхідний для просування кандидата у виборчому списку.

Парламентарі ухвалили меморандум про проведення виборів після війни / Документ Верховної Ради України

Депутати висловили своє тверде переконання, що майбутні національні вибори відіграватимуть ключову роль у формуванні демократичного майбутнього України. Вони наголосили на необхідності проведення цих виборів за міжнародними стандартами.

Крім того, учасники Діалогу визнали необхідність розроблення спеціалізованого закону, який би ефективно регулював унікальні обставини перших післявоєнних виборів.

У тексті зазначено, що парламентарі зобов’язалися утримуватися від будь-яких дій, які можуть заплямувати репутацію парламенту, як всередині країни, так і на міжнародній арені.

До того ж документ визнає складні виклики, з якими стикається Україна через російську агресію, а також її прагнення приєднатися до Європейського Союзу. У світлі цих обставин депутати досягли консенсусу щодо співпраці над парламентськими реформами та прискоренням важливих процесів прийняття рішень для кращого життя нації.

Довідка! Зустріч у форматі "Діалогів Жана Моне" відбулася вдев’яте із жовтня 2016 року та втретє за період роботи Верховної Ради України дев'ятого скликання. Мета зібрання – зробити внесок у розвиток політичного діалогу та консенсусу між політичними партіями.