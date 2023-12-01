Про це Президент України заявив в інтерв'ю Associated Press у четвер у Харкові. Також Зеленський поділився, що не уявляє, не може уявити, щоб залишити посаду.

Важливо У нас нова фаза війни: Зеленський пояснив особливості боїв узимку

Війна унеможливила проведення виборів

Президент в інтерв’ю заявив, що повномасштабна війна унеможливила проведення виборів, які згідно з Конституцією України мали б відбутися у березні 2024 року. Хоча Зеленський заявив, що готовий до їх проведення, але більшість українців вважає таке голосування "небезпечним і безглуздим", оскільки триває кровопролитна війна, яку розв'язала Росія.

Разом з тим, журналіст AP поцікавився, як довго Зеленський сам зможе впоратись із надскладним завданням – бути президентом країни, яка перебуває у стані повномасштабної війни. Відповідаючи на це запитання, Зеленський наголосив, що не може уявити, щоб залишити посаду.

Ви, чесно кажучи, не можете цього зробити… Це було б дуже несправедливо, неправильно і, безумовно, демотивувало б,

– висловив свою думку Зеленський.

Довідка. Восени 2023 року мали відбутися парламентські вибори, а у березні 2024 року – президентські. Проте, згідно з чинним законодавством і Конституцією України, їх заборонено проводити в умовах воєнного стану. У листопаді воєнний стан було продовжено на 90 днів – до 14 лютого 2024 року.

Дискусії щодо виборів під час війни: останні новини