Об этом сообщили в канцелярии премьера. Также показали соответствующее фото. Что известно о визите Дональда Туска, информирует 24 Канал.

Важно Туск заявил, что не позволит никому в своем правительстве строить позицию на антиукраинских настроениях

Что известно о визите премьера Польши

О прибытии польского премьера канцелярия сообщила в 9 часов утра 22 января. Также коротко рассказали о деталях визита.

Премьер-министр Дональд Туск начинает свой визит в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем,

– отметили в соцсети Х, ранее известной как твиттер.

Визит Дональда Туска в Украину / Фото канцелярии премьера

Что этому предшествовало