Об этом сообщили в канцелярии премьера. Также показали соответствующее фото. Что известно о визите Дональда Туска, информирует 24 Канал.
Важно Туск заявил, что не позволит никому в своем правительстве строить позицию на антиукраинских настроениях
Что известно о визите премьера Польши
О прибытии польского премьера канцелярия сообщила в 9 часов утра 22 января. Также коротко рассказали о деталях визита.
Премьер-министр Дональд Туск начинает свой визит в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем,
– отметили в соцсети Х, ранее известной как твиттер.
Визит Дональда Туска в Украину / Фото канцелярии премьера
Что этому предшествовало
- В конце декабря премьер Польши анонсировал свой визит в Киев.
- Дональд Туск рассказал, что будет говорить, в частности, и о блокировании границы.
- Также отметил, учитывая то, в какой ситуации находится вся Украина, будет неправильно ехать в Киев и посвящать весь визит только польским транспортным вопросам.
- Кстати, 14 декабря Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с Дональдом Туском, который два дня до этого присягнул на посту премьера.
- Отметим, что в своей речи 12 декабря Туск заявил, что не может больше слушать политиков, которые говорят об усталости от войны в Украине.