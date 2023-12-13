В голосовании приняло участие 449 народных депутатов Польши. За избрание правительства Туска проголосовали 248 депутатов, против было 201. От голосования никто не воздержался. Абсолютное большинство составляет 225 народных депутатов.

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Присяга Туска

Президент Польши Анджей Дуда принял присягу у нового правительства Дональда Туска в президентском дворце в Варшаве.

Вы победили с большой, великолепной явкой. Ожидалось, что победит одна партия, однако большинство получила другая политическая группа. Это большое достижение с вашей стороны,

– отметил Дуда.

Со своей стороны новобранный премьер поблагодарил всех поляков за поддержку на выборах политической силы, которая сейчас пришла к власти, обратив внимание на рекордную явку на выборах. Он выразил удовлетворение по поводу того, что польский президент выразил готовность сотрудничать с правительством страны по всем делам.

В своей речи Дональд Туск, комментируя свое избрание, вспомнил слова любимой песни – 13 числа даже в декабре весна.

По его словам, Польша является и будет ключевым, сильным, суверенным звеном в НАТО, а также лояльным, стабильным союзником Соединенных Штатов, уверенным в своей силе и важности.

Поддержка Украины

В своей инаугурационной речи в парламенте Туск призвал польских политиков к объединению. Он заявил, что он не может разрешить себе споры, пока Россия ведет агрессивную войну через границу. По словам Туска, этот конфликт, которого многие опасаются, может распространиться, если Москва победит.

Задача Польши, задача нового правительства, но и задача всех нас – громко и решительно требовать от всего западного сообщества полного решимости помочь Украине в этой войне. Я буду делать это с первого дня,

– отметил польский премьер.

Новоизбранный премьер-министр Польши также выразил возмущение тем, что Владимир Зеленский вынужден продолжать призывать мировых лидеров продолжать поддерживать борьбу Украины в войне, которая убила или покалечила десятки тысяч украинцев.

Я больше не могу слушать некоторых европейских политиков и политиков из других западных стран, которые говорят, что устали от ситуации в Украине. Они говорят в лицо Президенту Зеленскому, что уже нет сил, что они истощены,

– заявил Туск.

Он подчеркнул, что с наступлением очередной зимы украинцы устают и им нужна помощь.

Что известно об избрании Туска