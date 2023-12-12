Новоизбранный премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал ситуацию на украино-польской границе. Он сказал, что министры его будущего правительства потратили немало часов, чтобы найти решение этой проблемы.

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Об интересах предпринимателей не заботились

Туск обвинил своих предшественников в халатности. Он подчеркнул, что они не думали об интересах польских предпринимателей и не принимали никаких мер по урегулированию ситуации.

Это суть деятельности государства - контролировать границу и заботиться об интересах предпринимателей,

– сказал Туск и добавил, что его предшественники не смогли этого сделать.

Решение, предложенное министрами будущего правительства Туска, должно учитывать интересы и польских предпринимателей, и Украины, которая воюет с Россией.

Премьер сообщил, что такое решение уже есть, но никаких подробностей он не поведал.

Отношение Туска к блокированию границы с Украиной