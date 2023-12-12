Новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував ситуацію на українсько-польському кордоні. Він сказав, що міністри його майбутнього уряду витратили чимало годин, щоб знайти розв'язання цієї проблеми.
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Про інтереси підприємців не дбали
Туск звинуватив своїх попередників у недбалості. Він наголосив, що вони не думали про інтереси польських підприємців та не вживали жодних заходів задля врегулювання ситуації.
Це суть діяльності держави – контролювати кордон і дбати про інтереси підприємців,
– сказав Туск та додав, що його попередники не змогли цього зробити.
Рішення, яке запропонують міністри майбутнього уряду Туска, має враховувати інтереси й польських підприємців, й України, яка во.є із Росією.
Прем'єр повідомив, що таке рішення вже є, але жодних подробиць він не розповів.
Ставлення Туска до блокування кордону з Україною
- Дональд Туск, якого призначили новим прем'єром Польщі 11 грудня 2023 року, раніше вже критикував свого попередника Матеуша Моравецького та уряд, який той очолював. Туск заявив, що це може погано вплинути на українсько-польські відносини.
- Станом на 12 грудня 2023 року польські перевізники блокують кордон із Україною вже місяць. За цей час у чергах опинились тисячі вантажівок. Також відомо, що поляки пропускають декілька вантажівок за день, однак цього недостатньо для покращення ситуації.
- Вслід за поляками про блокування кордону заявили також і словаки. Вони блокують рух українських вантажівок на єдиному пункті пропуску, через який вони можуть курсувати на їхню територію. Мовиться про КПП "Уєгород – Вишнє Нємецке".