Причини таких протестів можуть бути різними, але найперше мовиться про економічні суперечності. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, додавши, що на ситуацію з блокадою мало вплив і політичне підґрунтя.
Дивіться також Блокада кордону у Польщі: Туск дав обіцянку щодо України
Чому бойкотують перевізники
Перевізники вимагають скасувати так званий "транспортний безвіз", який Євросоюз надав для водіїв українських вантажівок. Політолог зауважив, що такі протести відбуваються у країнах, де при владі були або тільки прийшли правопопулістські уряди.
У Польщі є такий самий ризик російської агресії, як і в України, але для нас це вже реальна загроза, а для них – потенційна.
Польща допомагала нам, бо розуміла, що ми воюємо і за них. Але коли справа дійшла до економіки, то почалися суперечності й боротьба,
– сказав Фесенко.
Коли почнуться переговори про вступ України в ЄС, то доведеться вирішувати багато таких проблем, шукати компроміси, узгоджувати наші інтереси з інтересами інших країн на різних ринках – від аграрного, транспортного до металургійного. Український уряд та деякі інші спільноти, зокрема аграрні, вже до цього готуються, розробляють пропозиції, стратегію, тактику переговорів.
"Спалах таких конфліктів – це тільки початок. Польські перевізники хочуть зберегти свою майже монополію на європейських транспортних ринках. Раніше вони там домінували, особливо в Східній Європі, але ЄС дав дозвіл на транспортний безвіз", – наголосив Володимир Фесенко.
Блокада кордону – виклик для Євросоюзу
Серед причин протестів політолог також виділяє певні політичні настрої, на які могла повпливати Росія. Загалом ситуацію на кордонах він називає викликом не тільки для України, а найперше для Європейського Союзу.
Рішення про транспортний безвіз – це рішення Європейської комісії. Якщо всередині ЄС так нахабно не виконуються європейські правила, то може бути ланцюгова реакція. Спочатку не виконують те, що стосуються України, далі почнуть ігнорувати інші правила,
– підкреслив Фесенко.
Відтак Європейський Союз як великий механізм, який працює за єдиними правилами, просто перестане функціонувати. У цьому є величезна небезпека.
Відповідні питання можуть обговорювати під час зустрічі Європейської ради. На ній також розглядатимуть початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС, надання подальшої допомоги нашій державі. Крім цього, говоритимуть про реформування порядку ухвалення рішень в ЄС.
Суть реформи в тому, щоб під час розширення ЄС відмовитись від принципу консенсусу, який діє зараз, і перейти до принципу кваліфікованої більшості. Тоді двох третин голосів буде достатньо для ухвалення рішення,
– додав Фесенко.
Це може бути виходом із сьогоднішнього "глухого кута", в якому опинився Європейський Союз. При прийнятті рішень враховуватимуть обсяг населення країни, її економіку, але право вето однієї країни більше не діятиме.
"Якщо демарш Угорщини продовжиться, то виникне велика потреба в ЄС прискорити просування цієї реформи, щоб ЄС міг вийти з сьогоднішньої кризи", – наголосив політолог.
Україні треба шукати компромісні рішення, союзників, які дозволять долати такі агресивні демарші. Однак на тлі цієї ситуації покращились наші стосунки з Німеччиною, адже країна засудила дії Польщі.
Думаю, новий польський уряд буде більше конструктивним та проєвропейським, тому з ним можна буде знайти розв'язання сьогоднішньої проблеми,
– сказав Фесенко.
Блокада кордону з Україною: актуальні новини
- Удень 11 грудня стало відомо про перші кроки щодо деблокади. Мовилось про розблокування найбільшого пункту пропуску на польському кордоні "Ягодин – Дорогуськ". Однак ввечері вантажівка знову перекрила рух. Відтак кордон був вільним лише 4 години.
- Днем раніше про блокування пункту пропуску "Загонь – Чоп" повідомили в Угорщині. Таким способом місцеві перевізники нібито хочуть привернути увагу Єврокомісії та угорського уряду до наслідків угоди між ЄС, Україною та Молдовою. Зауважимо, що транспортний безвіз затвердили ще восени 2022 року.
- Перевізники Словаччини також розпочали акцію протесту на кордоні з Україною. Протестувальники уже заблокували рух вантажівок. Станом на 11 грудня в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебували понад 1200 транспортних засобів.