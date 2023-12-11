Причини таких протестів можуть бути різними, але найперше мовиться про економічні суперечності. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, додавши, що на ситуацію з блокадою мало вплив і політичне підґрунтя.

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Чому бойкотують перевізники

Перевізники вимагають скасувати так званий "транспортний безвіз", який Євросоюз надав для водіїв українських вантажівок. Політолог зауважив, що такі протести відбуваються у країнах, де при владі були або тільки прийшли правопопулістські уряди.

У Польщі є такий самий ризик російської агресії, як і в України, але для нас це вже реальна загроза, а для них – потенційна.

Польща допомагала нам, бо розуміла, що ми воюємо і за них. Але коли справа дійшла до економіки, то почалися суперечності й боротьба,

– сказав Фесенко.

Коли почнуться переговори про вступ України в ЄС, то доведеться вирішувати багато таких проблем, шукати компроміси, узгоджувати наші інтереси з інтересами інших країн на різних ринках – від аграрного, транспортного до металургійного. Український уряд та деякі інші спільноти, зокрема аграрні, вже до цього готуються, розробляють пропозиції, стратегію, тактику переговорів.

"Спалах таких конфліктів – це тільки початок. Польські перевізники хочуть зберегти свою майже монополію на європейських транспортних ринках. Раніше вони там домінували, особливо в Східній Європі, але ЄС дав дозвіл на транспортний безвіз", – наголосив Володимир Фесенко.

Блокада кордону – виклик для Євросоюзу

Серед причин протестів політолог також виділяє певні політичні настрої, на які могла повпливати Росія. Загалом ситуацію на кордонах він називає викликом не тільки для України, а найперше для Європейського Союзу.

Рішення про транспортний безвіз – це рішення Європейської комісії. Якщо всередині ЄС так нахабно не виконуються європейські правила, то може бути ланцюгова реакція. Спочатку не виконують те, що стосуються України, далі почнуть ігнорувати інші правила,

– підкреслив Фесенко.

Відтак Європейський Союз як великий механізм, який працює за єдиними правилами, просто перестане функціонувати. У цьому є величезна небезпека.

Відповідні питання можуть обговорювати під час зустрічі Європейської ради. На ній також розглядатимуть початок переговорів з Україною та Молдовою щодо вступу в ЄС, надання подальшої допомоги нашій державі. Крім цього, говоритимуть про реформування порядку ухвалення рішень в ЄС.

Суть реформи в тому, щоб під час розширення ЄС відмовитись від принципу консенсусу, який діє зараз, і перейти до принципу кваліфікованої більшості. Тоді двох третин голосів буде достатньо для ухвалення рішення,

– додав Фесенко.

Це може бути виходом із сьогоднішнього "глухого кута", в якому опинився Європейський Союз. При прийнятті рішень враховуватимуть обсяг населення країни, її економіку, але право вето однієї країни більше не діятиме.

"Якщо демарш Угорщини продовжиться, то виникне велика потреба в ЄС прискорити просування цієї реформи, щоб ЄС міг вийти з сьогоднішньої кризи", – наголосив політолог.

Україні треба шукати компромісні рішення, союзників, які дозволять долати такі агресивні демарші. Однак на тлі цієї ситуації покращились наші стосунки з Німеччиною, адже країна засудила дії Польщі.

Думаю, новий польський уряд буде більше конструктивним та проєвропейським, тому з ним можна буде знайти розв'язання сьогоднішньої проблеми,

– сказав Фесенко.

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