Удень 11 грудня були повідомлення про те, що "Ягодин" – "Дорогуськ" розблокували. Що відбувається на польському кордоні зараз – розбирався 24 Канал.

Дивіться також Перші вантажівки прибули залізницею до Польщі: скільки авто ще стоять у чергах

Поляки знову заблокували кордон

Я на "Дорогуску". Протест вирішено, на жаль, трейлер, який тут стояв місяць, перекрив дорогу,

– написав Рафал Меклер о 17:44.



Меклер цинічно повідомив, що блокада кордону триває / Фото з фейсбук-сторінки Рафала Меклера

Фактично він визнав, що блокада кордону з Україною триває. І це після того, як її офіційно зняли, про що о 14:28 повідомив міністр Олександр Кубраков.

Кордон був вільним чотири години

Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польші,

– поінформував Кубраков удень.

Тоді міністр зазначив, що найбільший вантажний пункт пропуск блокували майже місяць, а процес деблокади був складним.

"Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені", – підкреслив він.

О 14:49 у ДПСУ підтвердили: польські перевізники завершили свою акцію протексту, тож пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на українсько-польському кордоні розблоковано.

Увечері 11 грудня на кордоні знову не можна проїхати

Протест завершився, бо місцева влада Польщі відкликала дозвіл на страйк, зазначають журналісти. Тому Меклер вирішив перекрити дорогу фізично, поставивши фуру впоперек шляху. Отже, нинішній протест є незаконним.

У коментарях під фото Меклера з вантажівкою висловлюють підтримку цим діям. Низка користувачів закликає: "Не здавайтеся", "Треба заблокувати пішохідні переходи на підході до кордону". Дехто поширив антиукраїнські гасла. Загалом у коментарях панують настрої типу "нас хочуть знищити, гуртуймося". Водночас користувачка з України справедливо назвала те, що відбувається, цирком.

Хто такий Рафал Меклер

Він є членом "Конфедерації", створеної перед виборами до Європарламенту 2019 року із кількох партій. Симпатики цього руху виступають за вихід із ЄС. Вона не отримала місць на виборах, усупереч очікуванням. Але на польських виборах їм удалося здобути декілька місць. У матеріалі ВВС Він є членом "Конфедерації", створеної перед виборами до Європарламенту 2019 року із кількох партій. Симпатики цього руху виступають за вихід із ЄС. Вона не отримала місць на виборах, усупереч очікуванням. Але на польських виборах їм удалося здобути декілька місць. У матеріалі ВВС ідеться про спорідненість "Конфедерації" із угорською націоналістичною партією "Йоббік" і те, що стосовно Росії їхня позиція змінювалася.

У Польщі новий уряд, який обіцяв допомогти

У Польщі уряд Моравецького не отримав вотум довіри. Новим прем'єром став Дональд Туск. До свого обрання він обіцяв розблокувати кордон.