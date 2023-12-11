Днем 11 декабря были сообщения о том, что "Ягодин" – "Дорогуск" разблокировали. Что происходит на польской границе сейчас – разбирался 24 Канал.

Смотрите также Первые грузовики прибыли по железной дороге в Польшу: сколько авто еще стоят в очередях

Поляки снова заблокировали границу

Я на "Дорогуске". Протест решен, к сожалению, трейлер, который здесь стоял месяц, перекрыл дорогу,

– написал Рафал Меклер в 17:44.



Меклер цинично сообщил, что блокада границы продолжается / Фото с фейсбук-страницы Рафала Меклера

Фактически он признал, что блокада границы с Украиной продолжается. И это после того, как ее официально сняли, о чем в 14:28 сообщил министр Александр Кубраков.

Граница была свободна четыре часа

Блокада пункта пропуска "Ягодин – Дорогуск" завершена. С 14:00 там возобновлено стабильное движение грузовиков. В направлении Украины проехали 15 транспортных средств – они на пункте пропуска. Также 25 грузовиков оформляются – будут направляться в сторону Польши,

– проинформировал Кубраков днем.

Тогда министр отметил, что самый большой грузовой пункт пропуска блокировали почти месяц, а процесс деблокады был сложным.

"Граница должна быть разблокирована полностью, а дальнейшие блокировки не допущены", –подчеркнул он.

В 14:49 в ГПСУ подтвердили: польские перевозчики завершили свою акцию протеста, поэтому пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" на украинско-польской границе разблокирован.

Вечером 11 декабря на границе снова нельзя проехать

Протест завершился, потому что местные власти Польши отозвали разрешение на забастовку, отмечают журналисты. Поэтому Меклер решил перекрыть дорогу физически, поставив фуру поперек пути. Следовательно, нынешний протест незаконный.

В комментариях под фото Меклера с грузовиком выражают поддержку этим действиям. Ряд пользователей призывает: "Не сдавайтесь", "Нужно заблокировать пешеходные переходы на подходе к границе". Некоторые распространили антиукраинские лозунги. В целом в комментариях царят настроения типа "нас хотят уничтожить, давайте объединяться". В то же время пользовательница из Украины справедливо назвала происходящее цирком.

Кто такой Рафал Меклер

Он является членом "Конфедерации", созданной перед выборами в Европарламент в 2019-м из нескольких партий. Симпатики этого движения выступают за выход из ЕС. Оно не получило мест на выборах вопреки ожиданиям. Но на польских выборах им удалось получить несколько мест. В материале ВВС Он является членом "Конфедерации", созданной перед выборами в Европарламент в 2019-м из нескольких партий. Симпатики этого движения выступают за выход из ЕС. Оно не получило мест на выборах вопреки ожиданиям. Но на польских выборах им удалось получить несколько мест. В материале ВВС идет речь о родстве "Конфедерации" с венгерской националистической партией "Йоббик" и о том, что в отношении России их позиция менялась.

В Польше новое правительство, которое обещало помочь

В Польше правительство Моравецкого не получило вотум доверия. Новым премьером стал Дональд Туск. До своего избрания он обещал разблокировать границу.