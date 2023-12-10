Ранее стало известно, что "Укрзализныця" организовала контрейлерный поезд между двумя странами. Именно с его помощью переправляют грузовики.
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Уникальное решение в новых условиях
Первая партия украинских грузовиков в обход блокады пунктов пропуска по железной дороге прибыла в Польшу. Украинские и польские власти согласовали все вопросы по перевозкам и оформлению таможенных и пограничных процедур. После разгрузки с платформ грузовики направятся к пункту назначения по автодороге.
Следующие отправления планируется сделать регулярными и задействовать в перевозках больше модернизированных платформ,
– отметили в "Укрзализныце".
Контрейлерный поезд для перевозки грузовиков курсирует по маршруту Скнилов (Украина) – Славкув (Польша).
Украинские грузовики начали доставлять по железной дороге: смотрите видео
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что перевозчики и дальше продолжают блокировать 4 пункта пропуска. В очереди находятся почти 3,5 тысячи грузовых транспортных средств. Больше всего – напротив "Шегини" (1200 единиц) и "Ягодина" (900 единиц).
Демченко отметил, что определенное движение происходит, впрочем, динамики, которая была до 6 ноября – нет.
Блокада границы перевозчиками
- Забастовка польских перевозчиков началась более месяца назад – 6 ноября поляки заблокировали первые пункты пропуска. Сейчас блокируется работа 4 КПП – "Рава – Русская – Гребенное", "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчева", "Шегини – Медика".
- Высокопоставленное должностное лицо ЕС заявило, что ситуация на польской границе стабилизируется, как только к власти придет новое правительство. Для этого нужно подождать еще несколько недель.
- Заместитель председателя комиссии Сейма по иностранным делам убеждает, что политика нового правительства в отношении Украины изменится – будет ориентироваться на избегание существующих сейчас кризисных ситуаций. По его мнению, блокаду границы следует решать выравниванием возможностей перевозчиков двух стран.