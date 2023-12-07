Таким образом, украинские перевозчики обходят блокаду границы, которую организовали поляки. Во время встречи с агроэкспортерами Валерий Ткачов подчеркнул, что такую перевозку фур пока тестируют.

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Перевозка контрейлерных поездов с фурами

На сегодняшний день украинская и польская стороны согласовывают технические вопросы. У польской таможни есть вопросы о габаритах грузов, а также о наличии в баках фур топлива.

В ближайшее время эти вопросы мы попытаемся решить, чтобы его пропустили. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим это в массовом порядке,

– заверил Ткачов.

По его словам, в настоящее время польские таможенники проводят осмотр тестового контейнерного поезда, нагруженного 23 фурами. Продолжается процесс согласования габаритов грузов и наличия в грузовиках горючего.

Заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" также рассказал, что оператором таких грузоперевозок по железной дороге будет Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лески".

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