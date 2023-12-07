Таким образом, украинские перевозчики обходят блокаду границы, которую организовали поляки. Во время встречи с агроэкспортерами Валерий Ткачов подчеркнул, что такую перевозку фур пока тестируют.
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Перевозка контрейлерных поездов с фурами
На сегодняшний день украинская и польская стороны согласовывают технические вопросы. У польской таможни есть вопросы о габаритах грузов, а также о наличии в баках фур топлива.
В ближайшее время эти вопросы мы попытаемся решить, чтобы его пропустили. Как только этот тестовый поезд пройдет и все будет хорошо, мы запустим это в массовом порядке,
– заверил Ткачов.
По его словам, в настоящее время польские таможенники проводят осмотр тестового контейнерного поезда, нагруженного 23 фурами. Продолжается процесс согласования габаритов грузов и наличия в грузовиках горючего.
Заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" также рассказал, что оператором таких грузоперевозок по железной дороге будет Украинский государственный центр транспортного сервиса "Лески".
Украинские грузовики начали переправлять через границу по железной дороге: смотрите видео
Блокада на границе с Польшей: что известно
- 6 ноября польские перевозчики заблокировали КПП для проезда грузовиков из Украины. Причиной послужило требование отмены транспортного безвиза для страны. Протестующие заявили, что не будут блокировать движение для автобусов, легковых автомобилей, а также грузовиков, перевозящих гуманитарную помощь Украине, животных или скоропортящиеся грузы.
- Спикер Государственной пограничной службы заверил, что в сутки определенное количество грузовиков пересекает границу. Конечно же, говорится не о том количестве, которое было до 6 ноября, то есть до блокировки движения грузовиков.
- В Варшаве послы Литвы, Латвии и Эстонии выразили польским властям свое возмущение из-за блокирования польскими перевозчиками движения грузовиков на границе с Украиной.
- Ассоциация работодателей Польши и Украины договорились о диалоге касательно компромисса для разблокирования границы. Соответствующее заявление обнародовали обе стороны 7 декабря. Первая встреча в рамках диалога должна пройти 8 декабря. Стороны надеются, что смогут не только найти путь к разблокированию границы, но и не допустить подобного развития событий в будущем.