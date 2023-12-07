Попытка поиска решения острой проблемы на границе

Ассоциация работодателей Польши (ZPP) и Украины (ФРУ) договорилась о диалоге по компромиссу для разблокирования границы. Соответствующее заявление обнародовали обе стороны.

Кстати говоря Кризис набирает обороты: словацкие перевозчики хотят заблокировать самый большой пункт пропуска

Первая встреча в рамках диалога должна пройти 8 декабря. Стороны надеются, что смогут не только найти путь к разблокированию границы, но и не допустить подобного развития событий в будущем.

Вместе с тем, президент ZPP Цезарий Казьмерчак заявил, что любые попытки Украины надавить на Польшу через ЕС будут напрасными.

Это не политическая война, а торговая война. У нас много общих интересов, но также много противоположных интересов. Некоторые ваши политики пытаются придать этому политические размеры. Это оскорбительно и неприемлемо для нас,

– заявил он.

Он также подчеркнул, что поляки не позволят украинским перевозчикам ездить без режима, соответствующего правилам Евросоюза, в то время как польский бизнес вынужден соблюдать все нормы. Также Казьмерчак убежден, что уже летом 2024 года "транспортный безвиз" для Украины не будет действовать, поэтому обо всем нужно договариваться сейчас.

Мы хотим разрешить этот конфликт, но не за наш счет, – подчеркнул президент ZPP.

Напомним, польские перевозчики начали блокировать пункты пропуска с Украиной 6 ноября. Они требуют возвращения для украинских грузовиков всех разрешений, отдельные очереди, доступ к системе "Шлях" и так далее. Они игнорируют подписанный Украиной и ЕС "транспортный безвиз" и угрожают продолжать блокаду для выполнения их требований.

Словацкие перевозчики тоже готовы к акциям протеста, но пока не проводят блокаду пункта пропуска "Ужгород – Вышне Немецкое".