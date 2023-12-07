Спроба пошуку рішення гострої проблеми на кордоні

Асоціація роботодавців Польщі (ZPP) та України (ФРУ) домовилися про діалог щодо компромісу задля розблокування кордону. Відповідну заяву оприлюднили обидві сторони.

До речі Криза набирає обертів: словацькі перевізники хочуть заблокувати найбільший пункт пропуску

Перша зустріч у рамках діалогу повинна відбутися 8 грудня. Сторони сподіваються, що зможуть не лише знайти шлях розблокування кордону, а й не допустити схожого розвитку подій у майбутньому.

Разом з тим президент ZPP Цезарій Казьмерчак заявив, що будь-які спроби України натиснути на Польщу через ЄС будуть марними.

Це не політична війна, а торгова війна. У нас багато спільних інтересів, але також багато інтересів протилежних. Деякі ваші політики намагаються надати цьому політичні розміри. Це є образливим та неприйнятним для нас,

– заявив він.

Він також наголосив, що поляки не дозволять українським перевізникам їздити без режиму, який відповідає правилам Євросоюзу, в той час як польський бізнес змушений дотримуватися усіх норм. Також Казьмерчак переконаний, що вже влітку 2024 року ніяких "транспортний безвіз" для України діяти не буде, тому про все потрібно домовлятися зараз.

Ми хочемо вирішити цей конфлікт, але не нашим коштом, – підкреслив президент ZPP.

Нагадаємо, польські перевізники почали блокувати пункти пропуску з Україною 6 листопада. Вони вимагають повернення для українських вантажівок усіх дозволів, окремі черги, доступ до системи "Шлях" тощо. Вони ігнорують підписаний Україною та ЄС "транспортний безвіз" та погрожують продовжувати блокаду до виконання їхніх вимог.

Словацькі перевізники наслідували акції протесту, але наразі не проводять блокаду пункту пропуску "Ужгород – Вишнє Нємецке".