У такий спосіб українські перевізники обходять блокаду кордону, яку організували поляки. Під час зустрічі з агроекспортерами Валерій Ткачов наголосив, що таке перевезення фур поки тестують.

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Перевезення контрейлерних поїздів з фурами

Станом на зараз українська та польська сторони узгоджують технічні питання. У польської митниці є питання щодо габаритів вантажів, а також щодо наявності в баках фур палива.

Найближчим часом ці питання ми намагатимемося вирішити, щоб його пропустили. Щойно цей тестовий поїзд пройде і все буде добре, ми запустимо це в масовому порядку,

– запевнив Ткачов.

За його словами, наразі польські митники проводять огляд тестового контейнерного поїзда, який навантажений 23 фурами. Триває процес узгодження габаритів вантажів і наявності у вантажівках пального.

Заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" також розповів, що оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".

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