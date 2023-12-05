В министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили, что этот вопрос неоднократно поднимался в отношениях с Польшей.

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Эстония о блокаде украинской границы

В МИД Эстонии сообщили, что прошла встреча трех послов Балтии в министерстве инфраструктуры Польши.

Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики.

– рассказала представитель МИД Эстонии Брита Кикас.

По ее словам, сейчас продолжаются обсуждения по этому вопросу с Польшей. В МИД Эстонии надеются, что решение будет найдено в ближайшее время.

Спикер также рассказала о том, что встреча проходила при участии министра иностранных дел Маргуса Цахкны и бывшего министра иностранных дел Польши Йоханнесом Рау.

Представительница эстонского МИД подтвердила, что вопрос блокады украинской границы обсуждался и на встрече Цахкны с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном в понедельник, 4 декабря.

Брита Кикас также заявила, что в ближайшее время планируется визит нового министра иностранных дел Польши в Таллин. В ходе этой встречи планируют поднять вопрос блокады украинской границы.

Блокада на украинской границе: что известно