В министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили, что этот вопрос неоднократно поднимался в отношениях с Польшей.
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Эстония о блокаде украинской границы
В МИД Эстонии сообщили, что прошла встреча трех послов Балтии в министерстве инфраструктуры Польши.
Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики.
– рассказала представитель МИД Эстонии Брита Кикас.
По ее словам, сейчас продолжаются обсуждения по этому вопросу с Польшей. В МИД Эстонии надеются, что решение будет найдено в ближайшее время.
Спикер также рассказала о том, что встреча проходила при участии министра иностранных дел Маргуса Цахкны и бывшего министра иностранных дел Польши Йоханнесом Рау.
Представительница эстонского МИД подтвердила, что вопрос блокады украинской границы обсуждался и на встрече Цахкны с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном в понедельник, 4 декабря.
Брита Кикас также заявила, что в ближайшее время планируется визит нового министра иностранных дел Польши в Таллин. В ходе этой встречи планируют поднять вопрос блокады украинской границы.
Блокада на украинской границе: что известно
- 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе для проезда грузовиков из Украины: "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчова", "Рава-Русская - Гребенное". 27 ноября перевозчики начали блокаду еще одного пункта пропуска – "Медика – Шегини".
- 13 ноября состоялась встреча между украинской и польской сторонами по решению этого вопроса. Впрочем, эти обсуждения оказались безрезультатными.
- Впоследствии заработал пункт пропуска для пустых грузовиков под названием "Угринов-Долгобычев". Он является частью общего украинско-польского плана по деблокаде границы.
- В то же время патрульная лодка SAFE Boats International от США для украинских морских спецназовцев не пропустили на границе польские перевозчики. Протестующие заявили, что та – "дорогая яхта", которую оформили как гуманитарку. Судно не просто задержали, но и отправили в конец очереди.