Начиная с 1:00 4 декабря 2023 из Украины в Польшу начнут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонны (кроме пустых неочищенных цистерн).

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Деблокада польской границы

Открытие КПП "Угринов – Долгобычув" является первым пунктом по перечню мероприятий, реализуемых для разблокирования границы.

Напомним, что 1 декабря на встрече в Варшаве Минвосстановление Украины совместно с Министерством инфраструктуры Польши наработало путь разрешения конфликта на границе.

В частности, стороны согласовали три пункта плана:

открытие пункта пропуска "Угринов — Долгобычув";

создание в системе "еЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин — Дорогуск" и "Краковец — Корчева";

запуск проекта с регистрацией в "Єчерга" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" сроком один месяц.

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