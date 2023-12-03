Починаючи від 1:00 4 грудня 2023 року з України до Польщі почнуть пропускати порожні великовагові транспортні засоби загальною дозволеною масою понад 7,5 тонн (крім порожніх неочищених цистерн).
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Деблокада польського кордону
Відкриття КПП "Угринів – Долгобичув" є першим пунктом з переліку заходів, які реалізовуються для розблокування кордону.
Нагадаємо, що 1 грудня на зустрічі у Варшаві Мінвідновлення України спільно із Міністерством інфраструктури Польщі напрацювали шлях вирішення конфлікту на кордоні.
Зокрема, сторони погодили три пункти плану:
- відкриття пункту пропуску "Угринів – Долгобичув";
- створення в системі "єЧерга" окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску "Ягодин – Дорогуськ" та "Краківець – Корчова";
- запуск проєкту з реєстрацією в "єЧерзі" безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" терміном в один місяць.
Що відомо про страйк польських перевізників, які не пускають вантажівки з України
- 6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок з України на трьох пунктах пропуску "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне".
- 27 листопада страйкарі почали блокаду ще одного пункту пропуску – "Медика – Шегині".
- Польські мітингувальники вимагають повернення з січня 2024 року дозволів на вантажні перевезення для українських перевізників. Також вони хочуть отримати доступ до української системи "Шлях".
- 1 грудня українські далекобійники на пункті пропуску "Краковець – Корчова" повідомили про початок голодування. Українці вимагали, аби польські прикордонники пропускали по 14 машин за годину.
- За кілька годин голодування припинили, оскільки вдалося досягнути консенсусу із польською стороною: вона пропускатиме сім вантажівок на годину, а гуманітарні та військові вантажі рухатимуться поза чергою.