Прикордонники розповіли, що причина зупинки роботи КПП – технічна. Раніше у Держприкордонслужбі пояснили, яку кількість вантажівок пропускають протестувальники.

Дивіться також Навіть після виборів: чому блокування кордонів з Польщею досі не припинилось

Які пункти пропуску не працюють

У Державній прикордонній службі України розповіли, що станом на ранок 3 грудня тимчасово не працюють пункти пропуску:

"Смільниця";

місце пропуску поза пунктом пропуску "Нижанковичі".

Оформлення осіб та транспортних засобів не здійснюється через несправність бази даних митної служби. Просимо врахувати цю інформацію під час планування поїздок через українсько-польський кордон,

– заявили у відомстві.

Варто додати, що польські перевізники з початку листопада перекрили три пункти пропуску на кордоні Польщі та України. Серед іншого вони вимагають, щоб пункти "Угринів – Долгобичув" та "Нижанковичі – Мальховіце" працювали лише для транспорту на реєстрації ЄС. В українському міністерстві заявили, що пропозиція неприйнятна та є "дискримінаційною нормою щодо інших країн".

Також Асоціація "Укравтопрому" з посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України пояснювала, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Польща та Україна досягли певних домовленостей