Це все свідчить про боротьбу між двома партіями у Польщі, яка не закінчилася після виборів. Про це 24 Каналу сказав політолог-міжнародник Руслан Осипенко.
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"Передвиборча риторика у Польщі не закінчилася навіть після виборів. Продовжується боротьба між проєвропейською і більш, скажімо так, правоцентристською партіями", – відзначив Осипенко.
Політичне підґрунтя
Так звана правоцентристська партія раніше підтримувала польських аграріїв. Нагадаємо, цього року відбулися протести у Польщі проти ввезення українського зерна, що на думку місцевих фермерів спричинило падіння цін на зерно власного виробництва. До Польщі приєднувалися Румунія, Словаччина, Болгарія та Угорщина.
"Вони підтримували польських аграріїв, а тепер перевізників. Але програли. Якщо Туск сформує уряд і змушений буде докладати заходів, щоб припинити ці блокування кордонів, то ПіС (партія "Право і справедливість" – 24 Канал) використає це, мовляв, ця нова політична сила починає свої перші кроки з того, що працює на Брюссель і не захищає польські інтереси. Тобто це міна уповільненої дії під опозицію", – пояснив Осипенко.
Руслан Осипенко про блокування кордону: дивитись відео
Зазначимо, очільник партії "Громадянська коаліція" Дональд Туск звинуватив польський уряд у бездіяльності в ситуації щодо блокування кордону з Україною. За його словами, чинний уряд Польщі ставить усіх в дуже складну ситуацію. Натомість Туск наголосив, що вже має заплановані зустрічі з політиками та експертами, які займатимуться вирішенням цього питання.
Блокування кордону: основне
- Від 6 листопада польські перевізники почали блокувати кордон з Україною. Зокрема, проблеми виникли на трьох пропускних пунктах: "Ягодин — Дорогуськ", "Краківець — Корчова", "Рава-Руська — Гребенне", а згодом "Медика – Шегині". Унаслідок цього утворився величезний затор у тисячі вантажівок.
- Польські перевізники вимагають скасування "транспортного безвізу" для України, який ЄС та Київ погодили до 30 червня 2023 року. Днями Україна спільно з Польщею розпочала роботу щодо вирішення проблеми. Зокрема, напрацьовано три положення.
- Аби підтримати поляків, словацькі перевізники 1 грудня розпочали обіцяну блокаду. Вони також виступили за скасування так званого "транспортного безвізу" для України. Вони бояться, що українські перевізники витіснять їх з ринку.