Це все свідчить про боротьбу між двома партіями у Польщі, яка не закінчилася після виборів. Про це 24 Каналу сказав політолог-міжнародник Руслан Осипенко.

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"Передвиборча риторика у Польщі не закінчилася навіть після виборів. Продовжується боротьба між проєвропейською і більш, скажімо так, правоцентристською партіями", – відзначив Осипенко.

Політичне підґрунтя

Так звана правоцентристська партія раніше підтримувала польських аграріїв. Нагадаємо, цього року відбулися протести у Польщі проти ввезення українського зерна, що на думку місцевих фермерів спричинило падіння цін на зерно власного виробництва. До Польщі приєднувалися Румунія, Словаччина, Болгарія та Угорщина.

"Вони підтримували польських аграріїв, а тепер перевізників. Але програли. Якщо Туск сформує уряд і змушений буде докладати заходів, щоб припинити ці блокування кордонів, то ПіС (партія "Право і справедливість" – 24 Канал) використає це, мовляв, ця нова політична сила починає свої перші кроки з того, що працює на Брюссель і не захищає польські інтереси. Тобто це міна уповільненої дії під опозицію", – пояснив Осипенко.

Руслан Осипенко про блокування кордону: дивитись відео

Зазначимо, очільник партії "Громадянська коаліція" Дональд Туск звинуватив польський уряд у бездіяльності в ситуації щодо блокування кордону з Україною. За його словами, чинний уряд Польщі ставить усіх в дуже складну ситуацію. Натомість Туск наголосив, що вже має заплановані зустрічі з політиками та експертами, які займатимуться вирішенням цього питання.

Блокування кордону: основне