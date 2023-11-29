На в'їзді до міста Перемишля та в прикордонному населеному пункті Медика 28 листопада приблизно 30 українських водіїв утворили величезні затори. Вони фактично перекрили рух транспорту, протестуючи проти дій польських перевізників.

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Не приховували намірів

Як передають кореспонденти видання RMF FM, українці блокували час від часу два пішохідні переходи, виходячи на них. Через це багатьом жителям Медики важко було повернутися додому.

На місце перекриття дороги також прибула польська поліція. Проте українські водії проводили мирний протест. Вони не приховували, що мали на меті відповісти польським перевізникам, які перекрили рух на кордоні українським вантажівкам.

Зверніть увагу! Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик у листі українському колезі Олександру Кубракову поділився планом деблокування кордону Польща – Україна. Відповідно до нього Україна має скасувати електронну чергу для вантажівок, які повертаються до ЄС без вантажу. А також повинні повернутися дозволи на міжнародні перевезення для українських вантажівок. Останнє питання Польща планує розглянути на засіданні Транспортної ради ЄС, яка відбудеться 4 грудня.

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