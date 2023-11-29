На въезде в город Перемышль и в пограничном населенном пункте Медика 28 ноября примерно 30 украинских водителей образовали огромные пробки. Они фактически перекрыли движение транспорта, протестуя против действий польских перевозчиков.

Важно Есть один нюанс, – у Зеленского объяснили, почему на границе с Польшей не прекращаются протесты

Не скрывали намерений

Как передают корреспонденты издания RMF FM, украинцы блокировали время от времени два пешеходных перехода, выходя на них. Поэтому многим жителям Медики трудно было вернуться домой.

К месту перекрытия дороги также прибыла польская полиция. Однако украинские водители проводили мирный протест. Они не скрывали, что их цель – ответить польским перевозчикам, перекрывших движение на границе украинским грузовикам

Обратите внимание! Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик в письме украинскому коллеге Александру Кубракову поделился планом деблокирования границы Польша – Украина. Согласно ему, Украина должна отменить электронную очередь для грузовиков, которые возвращаются в ЕС без груза. Также необходимо вернуть разрешения на международные перевозки для украинских грузовиков. Последний вопрос Польша планирует рассмотреть на заседании Транспортного совета ЕС, которое состоится 4 декабря.

Блокировка границы с Украиной польскими перевозчиками: главное