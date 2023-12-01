Блокування проводять представники Спілки перевізників Словаччини, пише 24 Канал.

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Блокада КПП

За інформацією від словацьких прикордонників, о 16:05 на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород",

– заявили у ДПСУ.

Держприкордонслужба зазначає, що терміни акції наразі невідомі.

Водночас, перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть.

Інші вантажі на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину. Проте, рух у Словаччину блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів.

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