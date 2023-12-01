Блокування проводять представники Спілки перевізників Словаччини, пише 24 Канал.
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Блокада КПП
За інформацією від словацьких прикордонників, о 16:05 на території Словаччини розпочато блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжний українському пункту пропуску "Ужгород",
– заявили у ДПСУ.
Держприкордонслужба зазначає, що терміни акції наразі невідомі.
Водночас, перевезення гуманітарної допомоги, інших важливих вантажів, живих тварин, пального та охолоджених вантажів не блокуватимуть.
Інші вантажі на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості, по чотири вантажівки за годину. Проте, рух у Словаччину блокуватися не буде. Також не обмежуватиметься рух легкового автотранспорту та автобусів.
Блокування кордону з Україною: що відомо
- Напередодні, 30 листопада, ДПСУ підтвердила анонс Словацької спілки перевізників (UNAS) щодо блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород". Перевізники Словаччини прагнуть скасувати лібералізацію перевезень для українських перевізників.
- Раніше, 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Станом на 30 листопада рух вантажівок обмежений на чотирьох пунктах пропуску. Основна причина черг на кордоні – це страйки польських перевізників.