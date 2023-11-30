Головний пункт пропуску кордону з Словаччиною в п’ятницю, 1 грудня, може бути заблокований для українських вантажівок. Такі заяви лунають з сторони Спілки перевізників Словаччини.

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Що відомо про блокування кордону

Спілка перевізників Словаччини планує 1 грудня 2023 року з 16:00 заблокувати рух вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке", суміжному з українським пунктом пропуску "Ужгород".

Державна прикордонна служба України просить водіїв врахувати можливі ускладнення руху, оскільки на виїзд зі Словаччини будуть пропускати по 4 вантажівки на годину.

На виїзд зі Словаччини будуть пропускати по 4 вантажівки на годину. При цьому перевезення гуманітарної та військової допомоги, живих тварин, пального та охолоджених вантажів блокуватися не буде,

— зазначає ДПСУ.

В чому причина блокування кордону для українських вантажівок